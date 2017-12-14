Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Operasyonda biri Bulgar uyruklu 4 kişi gözaltına alınırken, uyuşturucu ticaretinin nakit para yerine altın takası ile yapıldığı ortaya çıktı.

Alınan bilgilere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, daha önce düzenlenen bir operasyonda yakalanan Bulgar uyruklu 2 kişinin itirafları doğrultusunda Hollanda’dan İstanbul Bakırköy’e getirilen uyuşturucuların altınlarla takası yapılacağı bilgisini edindi.

Uyuşturucu takasında kullanılan külçelerce altın ele geçirildi

İlçedeki ev ve aracı tespit eden polis, kokain-altın takasına yönelik önceki gece sabaha karşı baskın düzenledi. Ev ve araca yapılan eş zamanlı baskında 49 kilo 100 gram kokain ile bu uyuşturucu takasında kullanılan 17 kilo 257 gram ağırlığında 13 külçe altın ele geçirildi.

Operasyonda, kokaini Hollanda’dan Türkiye’ye getiren Bulgar uyruklu Yuliyan M.C., uyuşturucu karşılığında külçe altın veren Ceyhan A. (42), Ahmet Rasim A. (47) ile Songül Ç. (33) adlı kadın yakalanarak gözaltına alındı. Aynı operasyonda 1 adet hassas terazi ile 1 adet pres makinesi ve tel kesme aparatı ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 1’i Bulgaristan uyruklu 4 kişi, sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.