Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), bölücü terör örgütü PKK'nın İstanbul'da sansasyonel eylem hazırlığında olduğunu tespit etti. Yürütülen operasyonlarda 24 saat boyunca yapılan teknik ve fiziki takibin ardından Bahçelievler’de dün akşam 60 kilo patlayıcı yüklü kapalı kasa bir minibüs ele geçirildi. Terör polisi, bomba yüklü minibüsle bağlantılı oldukları tespit edilen araç sahibinin de aralarında olduğu 3’ü kadın toplam 10 kişiyi düzenlenen operasyonla yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerden bazılarının terör örgütü PKK’dan poliste kaydının bulunduğu öğrenildi. Şüphelilerin Vatan Caddesi'ndeki Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde sorguları devam ediyor.

60 KİLO BOMBA ELE GEÇİRİLMİŞTİ

Bahçelievler'de bir minübüste ele geçirilen 60 kilogram bombanın RTX, HMX ve PETN karışımıyla yapıldığı belirlendi.

ARAÇ FÜNYE İLE PATLATILDI

Ekipler, minibüsün bulunduğu sokağa çıkan bütün yolları trafiğe kapattı. Olay yerine gelen ekipler, durumu Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Bomba İmha uzmanı ekipler özel kıyafetini giyerek minibüste bir süre inceleme yaptıktan sonra araçta fünye ile patlatmalar gerçekleştirdi.

HEDEFLERİNDE POLİS VE ASKERLER VARDI

Habertürk Haber Merkezi'nden Nihat Uludağ'ın haberine göre, terör örgütü PKK'nın hedefinin polis ve askerler olduğu belirtildi.