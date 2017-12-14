Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tekirdağ 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, örgüt adına faaliyette bulunup finansal destek sağladıkları iddia edilen 8'i tutuklu 19 sanık ile sanık avukatları katıldı. Duruşmada, sanıkların kimlik tespiti yapıldıktan sonra Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 123 sayfalık iddianame yüzlerine okundu. İddianamemin okunmasının ardından sanık savunmalarına geçildi.Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca, 8'i tutuklu 19 sanık hakkında, "terör örgütüne üye olmak" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçlarından, 5 yıldan 10'ar yıla kadar hapis cezası isteniyor.