Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşmalarından satır başları; Ekonomi Şurası'nda bir istihdam seferberliği başlatmıştık. Bu çerçevede Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği olarak siz de üyelerinizi en az bir ilave istihdam sağlamaya davet ettiniz. Bugün de buna benzer bir şey bu toplantıda az sonra Cumhurbaşkanımızın çağrısı ile gerçekleşecek. Bu sefer artık bir olmaz, daha fazla olacak.

Son bir yıl içerisinde bu istihdam seferberliği başlatıldığı andan itibaren 1.5 milyon vatabndaşımıza yeni iş bulduk, aş bulduk, imkan sağladık. Bu seferberlikte sizin yükünüzü de hafifletmek için önemli teşvik kararları aldık. Sonuçta muhteşem bir toplumsal dayanışma ortaya çıktı. Asgari ücret desteğinden vergi istisnasına, ilave istihdam desteklerine kadar birçok kararı hemen o toplantı sonrası hayata geçirdik.

Kredi Garanti Fonu uygulamasında 30 Kasım itibarıyla 365 bin iç işyerimiz 220 milyar kredi hacminden istifade etti.

Değerli misafirler, ülkemiz çok zor dönemlerden geçerek bugünlere ulaştı. Bunu en iyi siz iş camiası bilir. Önceki dönemlerle bugünün farkını yine sizler biliyorsunuz. Yatırımın, üretimin, istihdamın önünde engeller vardı. Siyasetin, ekonominin, güvensizliğin içinde olduğu o günlerden bugünlere geldik. Bu yüzden elde ettiğimiz başarının kıymetini iyi bilmemiz gerekiyor. Bu kazanımları artırarak 15 yıl boyunca Türkiye'nin imkanlarını yine milletin geleceği için sarf ettik. Bu noktada 2017 yılımız kazanımlarla dolu bir yıl oldu. Kötü ve karamsar senaryoların hepsi yazanların ve çizenlerin elinde kaldı.

16 Nisan halk oylaması ile Türkiye yeni bir yönetim sistemine geçiş yaptı. Bir ülke düşünün ki milli geliri 80 yılda 26 milyar dolara ancak ulaşmış. Geçen 15 yıl içerisinde 3 kat artış sağlayarak 863 milyar dolara çıkmış. İktidarlarımızın farkı bu. İstikrar ve güvenle, Türkiye bunu başardı.

Bu sene ihracatta bütün dönemlerin üzerinde bir rakam ulaşırsak şaşırmayın. Kişi başı milli gelir 11 bin dolar seviyelerine çıktı. Bunları 15 yıl gibi bir sürede başarabilen başka bir ülke var mı? 2008'den beri dünyada kavurucu bir kriz var. Küresel kriz hala devam ediyor. Bütün bunlara rağmen bu başarıları her şey sütliman olarak da sağlamadık. Bu başarılara dünya ağır ekonomik ve insani krizleri yaşarken ulaştık. Ülkeler iflas bayrağını çekerken Türkiye büyümeye ve gelişmeye devam etti.

Büyüme yüzde 11.1. dünyada bir rekor bu. Türkiye listenin başına yerleşti. Türkiye'ye yakışan budur. İhracatta da rekora gidiyoruz. Yıllık bazda aralık ayında 155.5 milyar ihracatı yakaladık. Yıl sonu itibarıyla da bütün dönemlerin rekoruna ulaşmayı hedefliyoruz.

Vatandaşa ilave iş ve istihdam sağladığınız için sizlere müteşekkiriz. 15 yıldır hiçbir zaman küçük hesaplar yapmadık, kısa vadeli düşünmedik. Türkiye'ye bir bütün olarak baktık.

Bizler üretimin yatırımın önünü açmak için, sizler de daha fazla üretmek için çaba gösteriyorsunuz. Ülkeye sahip çıkmak, geleceğe sahip çıkmak. Dirayetli olmak, ne istediğini bilerek hedefe emin adımlarla gitmektir. Özel sektör ve yatırımcımızla el ele yolumuza devam ediyoruz. Bizim işimiz, sizin önünüzü açmak, engelleri ortadan kaldırmaktır. Sizin işiniz de üretmek ve her yeni günde hedefleri ve vizyonunuzu artırmaktır.

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