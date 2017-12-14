Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen İstihdam Şurası'ndaki konuşmasına, İstanbul Ticaret Odası Başkanı İbrahim Çağlar'a Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileyerek başladı.

İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT), ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararını açıklamasının ardından dönem başkanı Türkiye'nin ev sahipliğinde olağanüstü toplanmasına da değinen Sarıeroğlu, şunları söyledi:

"Dün Türkiye'den tarihi ve çok anlamlı bir ses yükseldi. İslam coğrafyası başta olmak üzere tüm dünya mazlumlarını kucaklayan zatıaliniz, haksız bir karara karşı İstanbul'da İslam İşbirliği Teşkilatını topladı. Hepimizin yüreğine dokunan tarihi bir karar alınmasını sağladı. Umarız ki dünyada vicdana, adalete, hakka ve hukuka inan her topluluk bu kararı tanır. Bu karar, Ortadoğu başta olmak üzere dünya barışına vesile olur. Bir kez daha yaşanan haksızlık hukuksuzluk karşısında elini, yüreğini taşın altına koyarak İslam coğrafyasının sahipsiz olmadığını dünyaya ilan ettiren Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür etmek istiyorum, iyi ki varsınız."

"Yaklaşık 1,5 milyon kişiye istihdam sağladık"



Sarıeroğlu, İstihdam Şurası'nın sonuçlarının ülkeye, millete ve çalışma hayatına yeni bir soluk ve heyecan getirmesini dileyerek, zor süreçlerden geçen Türkiye'nin her zamankinden daha güçlü, daha üretken olmak zorunda olduğunu vurguladı.

Millî İstihdam Seferberliği'nin Türkiye'nin içeride ve dışarıda tarihi bir mücadeleyi yürüttüğü, olumsuzluklar karşısında umutsuzluğa düşmesinin istendiği bir dönemde başlatıldığına dikkati çeken Sarıeroğlu, şöyle devam etti:

"Biz umutsuzluğa düşmedik. Aksine Sayın Cumhurbaşkanımız 'yeniden kolları sıva günü' dedi ve Milli İstihdam Seferberliğini ilan ettik. Hamdolsun bu seferberlik kapsamında bu yılın dokuz ayında yaklaşık 1,5 milyon kişiye istihdam sağladık. Milli İstihdam Seferberliği çağrısını yaparak, iş dünyamızı harekete geçiren ve oluşturduğu sinerjiyle güçlü sonuçlar almamıza imkan sağlayan Sayın Cumhurbaşkanımıza, yaklaşık bir yıldır sürdürdüğümüz bu seferberlikteki tüm çalışmalarımıza destek olan Sayın Başbakanımıza, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne ve kıymetli başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'na şükranlarımı ifade etmek istiyorum. Diğer taraftan yerel düzeyde hedefe ulaşmak için gayret gösteren valilerimize, belediye başkanlarımıza, oda ve borsa başkanlarımıza, elbette Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısına cevap verip ilave istihdam sağlayan çok kıymetli işverenlerimize desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum."

"Milli gelirini üç kat artırmış Türkiye'ye ulaşmış durumdayız"



Hükümet olarak ülkeyi güçlendirmenin milleti yüceltmenin mücadelesini verdiklerini ifade eden Sarıeroğlu, "Bugün, milli gelirini üç kat artırmış Türkiye'ye ulaşmış durumdayız. Bu süreçte istihdamda da büyük aşamalar katettik. Son 10 yılda toplam 7 milyon 167 bin kişiye istihdam sağladık. Bu nereden bakarsanız bakın, büyük bir başarı hikayesi, Türkiye'nin başarı hikayesidir. Türkiye'nin bazı ülkeler gibi sınırsız petrol ya da doğalgaz kaynakları yok, Türkiye'nin başka ülkeler gibi sömürü üzerinden elde ettiği sınırsız gelirleri de hamdolsun ki yok, ancak Türkiye'nin hiçbir ülkede olmayan dinamik, kalifiye, heyecanlı ve geleceğe umutla bakan bir iş gücü var. Azimli, rekabetçi ve proaktif işverenleri var. Bu ülkemizin en önemli zenginliği." değerlendirmesinde bulundu.

En fazla istihdam sağlayanlar ödüllendirildi



Konuşmaların ardından, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu tarafından "Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Protokolü" imzalandı.Programda, Milli İstihdam Seferberliği kapsamında en fazla istihdam sağlayan şirket ve illere ödülleri verildi. Firma başına istihdamını en fazla artıran iller Ardahan, Bayburt, Bingöl, Tunceli ve Muş olurken, Türkiye genelinde istihdamını en fazla artıran iller İstanbul, Antalya, Ankara, İzmir ve Muğla olarak sıralandı.İGA Havalimanı İşletmesi AŞ, KMO Anadolu Otoyol İşletmeleri AŞ ve BİM Birleşik Mağazaları AŞ ise Türkiye genelinde istihdamını en fazla artıran şirketler olarak ödüllendirildi. Şirket temsilcilerine ödüllerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım takdim etti.