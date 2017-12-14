Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'ye yönelik 8 ilde bugün saat 07.00 sıralarında eş zamanlı operasyon düzenledi. Balıkesir merkezli, İstanbul, İzmir, Manisa, Denizli, Kütahya, Malatya, Kırıkkale'de daha önceden belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 25 kişi gözaltına alındı. Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullandıkları belirtilen şüphellier, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.Soruşturma kapsamında 6 kişinin yakalanması için de çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Balıkesir merkezli 8 ilde operasyon: 25 gözaltı
14.12.2017 - 16:50 | Son Güncelleme: 14.12.2017 - 16:50
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Balıkesir merkezli 8 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda ByLock kullandıkları belirtilen 25 kişi gözaltına alındı.
Etiketler : FETÖ,Balıkesir,operasyon,
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