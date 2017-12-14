Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında, "13 Aralık 2017 tarihinde ülkemizin evsahipliğinde İstanbul’da toplanan İİT Olağanüstü İslam Zirvesi’nde Doğu Kudüs, Filistin Devleti’nin başkenti olarak tanınmıştır." ifadeleri kullanıldı.