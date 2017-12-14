Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında, "13 Aralık 2017 tarihinde ülkemizin evsahipliğinde İstanbul’da toplanan İİT Olağanüstü İslam Zirvesi’nde Doğu Kudüs, Filistin Devleti’nin başkenti olarak tanınmıştır." ifadeleri kullanıldı.
Türkiye'den yeni Kudüs hamlesi!
14.12.2017 - 18:49 | Son Güncelleme: 14.12.2017 - 18:49
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde "Doğu Kudüs Filistin'in başkenti"dir ibaresi kayda geçti.
Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında, "13 Aralık 2017 tarihinde ülkemizin evsahipliğinde İstanbul’da toplanan İİT Olağanüstü İslam Zirvesi’nde Doğu Kudüs, Filistin Devleti’nin başkenti olarak tanınmıştır." ifadeleri kullanıldı.
Etiketler : son dakika,kudüs,haberler,
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