Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Bakan Ahmet Arslan adına bazı kurum ve kuruluşlardan, kişilerden veya özel sektör kuruluşlarından para talep edildiğinin öğrenilmesi üzerine soruşturma başlatıldığını duyurdu. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Bir takım dolandırıcıların Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan adına bazı kurum ve kuruluşlardan, kişilerden veya özel sektör kuruluşlarından para talep ettiğine ilişkin bilgilere ulaşılmıştır. Bu kapsamda basın açıklaması yapılması gereği doğmuştur” denildi.

Açıklamada, “Herhangi bir şekilde Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan adına, Bakanlığımız veya Bakanlığımız yöneticileri adına böyle bir talebi olan kişilere itibar edilmemesi ve adli mercilere şikayette bulunulması önemle rica olunur. Söz konusu dolandırıcıların yakalanması ve haklarında işlem yapılmasına ilişkin resmi süreç başlatılmıştır” ifadelerine yer verildi.