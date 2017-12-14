Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AK Parti Genel Merkezi tarafından istifası alınan Osman Karaalan'ın yerine İlçe Başkanlığı koltuğuna daha önce de gençlik kolları başkanlığı görevini yapmış olan Selim Akceylan getirildi. AK Parti Gölbaşı İlçe Başkanı için yapılan temayül yoklamasının ardından Genel Merkez tarafından atanan Ceylan'ın kongre sonrasında ekibi ile birlikte göreve başlaması bekleniyor.