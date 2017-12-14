AK Parti Genel Merkezi tarafından istifası alınan Osman Karaalan'ın yerine İlçe Başkanlığı koltuğuna daha önce de gençlik kolları başkanlığı görevini yapmış olan Selim Akceylan getirildi. AK Parti Gölbaşı İlçe Başkanı için yapılan temayül yoklamasının ardından Genel Merkez tarafından atanan Ceylan'ın kongre sonrasında ekibi ile birlikte göreve başlaması bekleniyor.
Gölbaşı AK Parti İlçe Başkanı Selim Akceylan oldu
14.12.2017 - 21:11 | Son Güncelleme: 14.12.2017 - 21:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
AK Parti Gölbaşı İlçe Başkanlığına Genel Merkez tarafından Selim Akceylan atandı.
Etiketler : Selim Akceylan,ak parti,
527568 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/527568.aspx
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