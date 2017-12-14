Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerince terör örgütlerinin deşifre edilmesi ve eylemlerinin önlenmesi amacıyla yürütülen operasyonlar sürdürülüyor. Operasyonlar kapsamında son iki haftalık süreç içerisinde; FETÖ/PDY terör örgütü ile ilgili olarak 11 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı, 2 şahıs adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. 7 şahıs adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı, gözaltında bulunan 2 şahsın ise işlemleri sürüyor. DEAŞ terör örgütü ile ilgili olarak 8 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı, 2 şahıs adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi, 2 şahsa adli kontrol tedbiri uygulandı, 1 şahıs adli mercilerce serbest bırakıldı ve halen gözaltında bulunan 3 şahıs ile ilgili işlemler sürüyor. Son olarak PKK/KCK terör örgütü ile ilgili olarak ise; 8 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı, 7 şahıs adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi, 1 şahısta adli kontrol şartı ile serbest kaldı. Toplamda 27 şüphelinin yakalandığı operasyonlarda; konuyla ilgili olarak adli mercilere sevk edilen 11 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi, 10 şahıs adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı, 1 şahıs adli mercilerce serbest bırakıldı ve gözaltında bulunan 5 şahsın ise işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.