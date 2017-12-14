Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerince terör örgütlerinin deşifre edilmesi ve eylemlerinin önlenmesi amacıyla yürütülen operasyonlar sürdürülüyor. Operasyonlar kapsamında son iki haftalık süreç içerisinde; FETÖ/PDY terör örgütü ile ilgili olarak 11 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı, 2 şahıs adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. 7 şahıs adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı, gözaltında bulunan 2 şahsın ise işlemleri sürüyor. DEAŞ terör örgütü ile ilgili olarak 8 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı, 2 şahıs adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi, 2 şahsa adli kontrol tedbiri uygulandı, 1 şahıs adli mercilerce serbest bırakıldı ve halen gözaltında bulunan 3 şahıs ile ilgili işlemler sürüyor. Son olarak PKK/KCK terör örgütü ile ilgili olarak ise; 8 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı, 7 şahıs adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi, 1 şahısta adli kontrol şartı ile serbest kaldı. Toplamda 27 şüphelinin yakalandığı operasyonlarda; konuyla ilgili olarak adli mercilere sevk edilen 11 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi, 10 şahıs adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı, 1 şahıs adli mercilerce serbest bırakıldı ve gözaltında bulunan 5 şahsın ise işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.