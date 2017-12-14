Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerince terör örgütlerinin deşifre edilmesi ve eylemlerinin önlenmesi amacıyla yürütülen operasyonlar sürdürülüyor. Operasyonlar kapsamında son iki haftalık süreç içerisinde; FETÖ/PDY terör örgütü ile ilgili olarak 11 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı, 2 şahıs adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. 7 şahıs adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı, gözaltında bulunan 2 şahsın ise işlemleri sürüyor. DEAŞ terör örgütü ile ilgili olarak 8 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı, 2 şahıs adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi, 2 şahsa adli kontrol tedbiri uygulandı, 1 şahıs adli mercilerce serbest bırakıldı ve halen gözaltında bulunan 3 şahıs ile ilgili işlemler sürüyor. Son olarak PKK/KCK terör örgütü ile ilgili olarak ise; 8 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı, 7 şahıs adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi, 1 şahısta adli kontrol şartı ile serbest kaldı. Toplamda 27 şüphelinin yakalandığı operasyonlarda; konuyla ilgili olarak adli mercilere sevk edilen 11 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi, 10 şahıs adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı, 1 şahıs adli mercilerce serbest bırakıldı ve gözaltında bulunan 5 şahsın ise işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Sakarya'daki terör operasyonlarında 11 kişi tutuklandı
14.12.2017 - 21:34 | Son Güncelleme: 14.12.2017 - 21:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sakarya polisi tarafından terör örgütlerine yönelik son iki haftada yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 27 şüpheliden 11'i tutuklandı.
Etiketler : sakarya,fetö,pkk,deaş,tutuklandı,
527577 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/527577.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER