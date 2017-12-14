Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik çalışma yaptı. Polis, yaptığı çalışmada 6 şüpheli tespit edildi. Bunun üzerine polis, eş zamanlı operasyon yaparak 2’si kadın 6 şüpheliyi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğünde ifadeleri tamamlanan şüpheliler, bugün adliyeye sevk edildi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri savcılıktan serbest kaldı. Mahkeme karşısına çıkartılan diğer 5 şüphelinden 2’si tutuklanırken 3’sü ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı.