Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik çalışma yaptı. Polis, yaptığı çalışmada 6 şüpheli tespit edildi. Bunun üzerine polis, eş zamanlı operasyon yaparak 2’si kadın 6 şüpheliyi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğünde ifadeleri tamamlanan şüpheliler, bugün adliyeye sevk edildi.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri savcılıktan serbest kaldı. Mahkeme karşısına çıkartılan diğer 5 şüphelinden 2’si tutuklanırken 3’sü ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı.
Elâzığ’daki PKK/KCK operasyonunda 2 tutuklama
14.12.2017 - 22:33 | Son Güncelleme: 14.12.2017 - 22:33
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Elâzığ’da terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 2’si tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik çalışma yaptı. Polis, yaptığı çalışmada 6 şüpheli tespit edildi. Bunun üzerine polis, eş zamanlı operasyon yaparak 2’si kadın 6 şüpheliyi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğünde ifadeleri tamamlanan şüpheliler, bugün adliyeye sevk edildi.
Etiketler : pkk,kck,elâzığ,
527582 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/527582.aspx
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