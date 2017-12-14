Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tunceli Valiliği, merkez kırsalında İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı özel harekât timleri tarafından operasyon yapıldığını bildirdi. Terör örgütünün kullandığı 4 sığınağın bulunduğu belirtilen açıklamada, 2 adet el yapımı patlayıcı düzeneği, 2,5 kilogram amonyum nitrat, 5 adet pil bloğu, 2 adet kalaşnikof şarjörü, 1 adet sevk fişeği kutusu, 1 adet 5’li güneş paneli, 40 adet büyük tüp, 1 adet jeneratör, 4 takım kıyafet, 10 çift ayakkabı, 2 adet sırt çantası, 3 adet met, 200 metre branda, 180 metre hortum, 50 metre naylon, 1 top sera naylonu, 2 adet yemek ocağı, 3 adet soba, 1 adet şemsiye, 6 adet çakmak gazı, 4 adet testere, 3'er adet keser, kürek, kazma, 3 akü, tıbbi ve 300 kilogram civarında gıda maddesi ele geçirildiği aktarıldı.