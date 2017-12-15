Karlova'da PKK'lı terörsitlerin kış üstlenmesinin engellenmesi ve etkisiz hale getirilmesi amacıyla düzenlenen operasyonda, güvenlik güçleri, örgütü ait 2 sığınak tespit etti. Alınan önlemlerin ardından sığınakta yapılan aramada, 2 büyük tüp, 1 küçük tüp, muhtelif yaşam malzemesi, kıyafet ve ilaç ele geçirildi. Yaşam malzemeleri imha edilirken, sığınaklar da kullanılmaz hale getirildi.
Güvenlik güçlerinin bölgedeki operasyonlarının devam ettiği bildirildi.
Bingöl'de PKK'ya operasyon!
15.12.2017 - 01:07 | Son Güncelleme: 15.12.2017 - 01:07
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bingöl'ün Karlıova ilçesi kırsalında güvenilk güçlerinin bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlediği operasyonda, 2 ayrı sığınakta yaşam malzemeleri ele geçirildi.
Karlova'da PKK'lı terörsitlerin kış üstlenmesinin engellenmesi ve etkisiz hale getirilmesi amacıyla düzenlenen operasyonda, güvenlik güçleri, örgütü ait 2 sığınak tespit etti. Alınan önlemlerin ardından sığınakta yapılan aramada, 2 büyük tüp, 1 küçük tüp, muhtelif yaşam malzemesi, kıyafet ve ilaç ele geçirildi. Yaşam malzemeleri imha edilirken, sığınaklar da kullanılmaz hale getirildi.
Etiketler : bingöl,pkk,operasyon,
527618 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/527618.aspx
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