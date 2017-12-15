Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kentte huzur ve güvenliğin devamlılığının sağlanması, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı önceden önlem alınması, önleyici kolluk hizmetlerinin yapılması, şüpheli görülen, aranan, suç işlemeye yönelik davranışlarda bulunan kişiler ile her türlü taşınması yasak alet ve maddeleri taşıyan kişilerin yakalanması, Bağlar ilçesinde kumar ve tombala oynanması muhtemel umuma açık yerlere yönelik uygulama yapıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Narkotik, Güvenlik, Özel Harekat, Çocuk, Foto Film, Havacılık Şube Müdürlükleri ve merkez İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen uygulamaya, 900 personelden oluşan 57 ekip katıldı.

Ekipler, 39 umuma açık iş yeri, 5 internet kafe, 2 parkı denetledi, şüpheli araçları durdurdu.

Uygulamada, bin 128 kişi Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasına tabi tutuldu, 3 bin 500 kişi kontrol edildi, 750 araç denetlendi. Kontrol ve denetimlerde, haklarında yakalama kararı bulunan 2 kişi ile 4'ü tombala oynatma ve mühür bozma, biri ise uyuşturucu bulundurma suçundan olmak üzere 7 kişi gözaltına alındı. Bir hacizli araca da el konuldu.

Tombala oynayan 72 kişiye 16 bin 562 lira ceza kesildi, 4 tombala makinesi, 6 televizyon, 3 kamera ve çok sayıda oyun kartı ele geçirildi.