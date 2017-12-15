Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bugün hizmete açılacak Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy-Sancaktepe metro hattının ilk etabının faaliyete geçmesi nedeniyle daha önce yayaların kullandığı 4 üst geçit devre dışı bırakılıyor. Yayalar bunun yerine Altunizade metro durağı alt geçitlerini kullanacak. Metro inşaat firması ekipleri, Üsküdar Altunizade Kavşağı'nda Mahir İz ile Kısıklı caddelerindeki üst geçitleri kesip parçalara ayırarak vinç yardımıyla tırlara yüklüyor. Çalışmaların sabah saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.