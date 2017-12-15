Duruşmanın dünkü bölümünde Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu firari eski Komiser Yardımcısı Hüseyin Korkmaz'ın çapraz sorgulanması tamamlanırken, bugün tanık kürsüsüne çıkacak olan Atilla, savcılığın ve avukatlarının sorularını cevaplandıracak. ABD’de 27 Mart günü FBI tarafından tutuklandığında sorulara cevap vermeyen ve iş birliği yapmayacağını kaydeden Atilla’nın, 3 haftadır devam eden jürili duruşmaların son günlerinde önce avukatlarının daha sonra da çapraz sorgulamada savcı yardımcılarının sorularını cevaplandıracağı açıklandı.
Hakan Atilla, tanık sıfatıyla ifade verecek
15.12.2017 - 07:52 | Son Güncelleme: 15.12.2017 - 07:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
New York'ta tutuklu bulunan Halk Bankası eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın avukatları, müvekkillerinin yargılandığı davada bugün TSİ 17.15’teki oturumda ifade vereceğini açıkladı.
Etiketler : hakan atilla,türkiye,
527674 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/527674.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER