Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Duruşmanın dünkü bölümünde Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu firari eski Komiser Yardımcısı Hüseyin Korkmaz'ın çapraz sorgulanması tamamlanırken, bugün tanık kürsüsüne çıkacak olan Atilla, savcılığın ve avukatlarının sorularını cevaplandıracak. ABD’de 27 Mart günü FBI tarafından tutuklandığında sorulara cevap vermeyen ve iş birliği yapmayacağını kaydeden Atilla’nın, 3 haftadır devam eden jürili duruşmaların son günlerinde önce avukatlarının daha sonra da çapraz sorgulamada savcı yardımcılarının sorularını cevaplandıracağı açıklandı.