Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA

Savcı Sayan, CHP’nin 3-4 Şubat tarihlerinde yapılacak olan Olağan Kurultay öncesi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun hamlelerini gazetemize değerlendirdi. Kılıçdaroğlu ve yanındakilerin bir merkez tarafından yönetildiğini söyleyen Sayan, son dönemlerde CHP’nin “azgın” ve “saldırgan” bir tavır sergilediğini, bunun nedeninin ise birilerinden destek aldıkları anlamına geldiğini ifade etti. Sahte belge ve bilgilerin destek aldıkları yerden geldiğine dikkat çeken Sayan şöyle konuştu:

Kılıçdaroğlu ve grup başkanvekillerinin son günlerde sözde belgelerle hükûmete bu kadar hakaret etmelerinin altında yatan gerçek sebep kongrede yerlerini sağlamlaştırmak istemeleridir. Kendilerine rakip birilerinin çıkmasını engelliyorlar.

Deniz Baykal’ın hastalığı onlara bu işin tuzu biberi oldu. Baykal rahatsızlanmamış olsaydı bir muhalefet hareketi başlatacaktı. Deniz Bey’in kendisi mi aday olurdu, birisini mi çıkarırlardı belli değil.