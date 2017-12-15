BAU Global bünyesinde yer alan Washington merkezli tarafsız düşünce kuruluşu Global Policy Institute (Küresel Politikalar Enstitüsü) tarafından düzenlenen panelde konuşan Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel, ABD yönetiminin Kudüs kararını eleştirerek, Orta Doğu’daki barış çabalarına zarar verecek, milyonları derinden yaralayacak ve şiddeti körükleyecek böyle bir kararı dünyanın süper gücü olma iddiasındaki bir ülkeye yakıştıramadığını söyledi. Müslümanlar, Hristiyanlar ve Museviler için kutsal sayılan bu kadim kentin hiç kimsenin siyasi hesaplarına kurban edilemeyeceğini söyleyen Yücel, Kudüs’ün farklı renklerin bir arada kardeşçe yaşadığı bir geleceği hak ettiğini belirterek, herkesi bu uğurda sorumluluk almaya davet etti.
Enver Yücel: Kudüs, siyasete kurban edilemez
15.12.2017 - 07:59 | Son Güncelleme: 15.12.2017 - 07:59
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bahçeşehir Üniversitesinin (BAU) Washington’daki kampüsünde düzenlenen panelde uzmanlar, ABD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs kararını masaya yatırdı.
Etiketler : enver yücel,kudüs,
527677 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/527677.aspx
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