Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD’nin Kudüs’ü İsrail’in başkenti ilan etmesinin ardından bir hafta içinde İslam ülkelerini İstanbul’da toplamayı başaran Türkiye, bölge siyasetinin aktörü olduğunu ispatladı. İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) zirvesinde Doğu Kudüs’ün Filistin’in başkenti olarak kabul edilmesi dünya basınında geniş yer buldu. Özellikle Batı basınında çarpıcı analizler yapıldı. Toplantıya ev sahipliği yapan Türkiye’nin kararın alınmasındaki önemine ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ezilenlerden yana duruşuna vurgu yapıldı.

TÜRKİYE MERKEZDE

Fransız Le Monde gazetesi zirveyi “Erdoğan ezilen Müslümanların savunucusu olarak karşımıza çıkıyor” diye duyurdu. İtalyan La Repubblica da, “Türkiye oyunun merkezinde” ifadesini kullandı. Belçika’nın Le Vif dergisi ise, Erdoğan’ın Doğu Kudüs’ün Filistin Devleti’nin başkenti ilan edilmesi için çağrısının İslam ülkeleri liderlerini etkilediğini yazdı.

KUDÜS KIRMIZI ÇİZGİ

İngiliz The Guardian gazetesi, Erdoğan’ın, Filistin’in başkenti olarak Doğu Kudüs’ün tanınması çağrısı yaptığını bildirdi. Haberde, Erdoğan’ın İsrail’i terör devleti olarak nitelendirdiği belirtildi. “Erdoğan’dan, İsrail’e sert sözler” diyen The Independent ise, “Erdoğan, Kudüs’ün Müslümanlar için kırmızı çizgi olduğunu söyledi” ifadelerine yer verdi. Fransa’nın en çok satan gazetesi Le Figaro da, Erdoğan’ın çağrısına yer verirken Müslüman liderlerin Trump’ın kararının aşırıcılığı ve terörü beslediği görüşünde birleştiğini yazdı. Alman Der Spiegel ise, “İslam Zirvesi, Doğu Kudüs’ü Filistin’in başkenti olarak tanıyor” başlığını kullandı.

ABD OFSAYTA DÜŞTÜ

İngiliz kamu yayın kuruluşu BBC de İİT’nin sonuç bildirgesinin Trump’ın Kudüs kararını “hükümsüz” ilan ettiğini vurguladı. Hollanda kamu yayın kuruluşu NOS, zirve ile ilgili haberi, “Abbas: Kudüs kararı suçtur; ABD barış sürecinde ofsayta düştü” başlığıyla verdi. Haberde, zirvede Trump’ın aldığı kararın radikallere işine yaradığı da belirtildi. Bu arada, Kuveyt, Filistin’de büyükelçilik açmaya karar verdi. Kuveyt Dışişleri Bakan Yardımcısı Şeyh Nasır Muhammed es-Sabah, Ramallah’ta büyükelçilik açacaklarını bildirdi. Toplantının Kahire’de yapılmasını isteyen Mısır ise çıldırdı. El Ahbar gazetesi, “Kudüs zirvesi ses bombası” diyerek zirveyi küçümsemeye çalıştı.

ZORLU BİR YOLCULUK

Yıldız Teknik Üniversitesi İİBF Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkanı Prof. Dr. Mehmet Akif Okur da “İstanbul Deklarasyonu’nun somut gayesine ulaşması, İslam dünyası ile birlikte küresel düzenin mantık ve dengelerinde köklü bir değişimin yaşandığına işaret eden önemli bir gösterge olacak. Zorlu bir yolculuğa adım attığımızı hatırda tutmak gerekiyor” dedi.