Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan, 2015 yılında tutuklu FETÖ şüphelilerinin tahliye edilmesi için FETÖ lideri Fetullah Gülen tarafından gönderildiği ortaya çıkan imzalı talimata ilişkin açıklama yaptı.



ABD üzerinden yürüyen davaya değinen Başsavcı Fidan, “Bu sözde dava üzerinden FETÖ’nün 17-25 Aralık Aralık, MİT Tırları ihaneti, Selam Tevhid kumpasları meşrulaştırmaya çalışılıyor. En önemli aktörleri FETÖ’nün firari yargı ve emniyet mensupları ile bunlalar işbirliği halinde çalışan yabancı istihbarat servisleridir” dedi.

Başsavcı Fidan, FETÖ’nün medya yapılanmasına ilişkin davada tutuklu yargılanan ve geçtiğimiz günlerde duruşma savcısının açıkladığı mütalaaya göre ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenen sanık Fevzi Yazıcı’nın(Kapatılan zaman gazetesi görsel yönetmen ve grafik tasarım sorumlusu) ikametinde yapılan aramalarda bir dijital materyalde, FETÖ lideri Fetullah Gülen imzalı bir evrak ele geçirildiğini söyledi.

Evraktaki imza FETÖ liderine ait

Söz konusu 19 Nisan 2015 tarihli evrakta FETÖ liderinin “Muhterem Asliye Ceza Hakimi” sözleriyle başlayan evraktaki imzanın gerçek olup olmadığının saat, çek ve sandukalardaki imzalarla karşılaştırılarak araştırıldığını kaydeden Başsavcı Fidan, yapılan incelemelerde imzanın Gülen’e ait olduğunun ortaya çıktığını belirtti. Fetullah Gülen’in herkul.org’da 19 Nisan 2015 tarihinde yayınlanan sohbet videosundaki sözlerinin, talimat evrağındaki ifadelerle örtüştüğünü belirtti.

Hakimler, talimat üzerine hemen harekete geçti

Fevzi Yazıcı’nın ilk olarak 27 Temmuz 2016 tarihinde gözaltına alındığını, ele geçen materyaller nedeniyle şu an sorguda olduğuna vurgu yapan Başsavcı Fidan, “Bu belge terörist başının örgüt üyelerine verdiği birebir talimatın en somut delilidir. Bu talimatı alan örgüt yöneticileri Mustafa Başer ve Metin Özçelik hemen harekete geçmişler ve aralarında Ali Fuat Yılmazer, ABD’deki davada tanık olarak ifade veren Hüseyin Korkmaz, Nazmi Ardıç, Yasin Topçu’nun da bulunduğu tüm FETÖ üyesi şüphelileri(63 şüpheli) tahliye etmişlerdir. 10. Sulh Ceza Hakimliği’nce verilen usulsüz kararlar yok hükmünde sayılmış ve bunlar tahliye edilmemiştir” dedi.

ABD’deki davada tanık olarak dinlenen Hüseyin Korkmaz’ın, 17 Aralık kumpas davasında tutuklu yargılandıktan bir süre sonra tahliye edildiğini ancak FETÖ’nün kriptolu haberleşme programı ByLock kullandığı gerekçesiyle hakkında yakalama kararı çıkarıldığı belirtildi.

Tutuklu sanık eşleri hep birlikte ABD’ye gitmiş

Hüseyin Kormaz’ın eşi, Nazmi Ardıç’ın eşi Nuray Ardıç, Ali Fuat Yılmazer’in eşi ByLockçu Fatma Saadet Yılmazer ve 15 Temmuz darbe girişimine katılan bir TSK mensubunun hep birlikte 25 Ocak 2015’de ABD’ye gittiklerinin tespit edildiğini kaydeden Başsavcı Fidan, “ Fevzi Yazıcı şu anda sorguda. Mütalaada hakkında müebbet cezası talep edilmişti. Sorguda olduğu için son duruşmaya katılamadı. Fevzi Yazıcı’nın 8 Nisan 2015’de ABD’ye gittiğini, 18 Nisan 2015’de ise yurda geri döndüğünü tespit ettik. Hakimlerin usulsüz tahliyelerinden 1 hafta önce yazılı talimatı yanında getirmiştir. Bu belge ABD’deki sözde yargılamada da gündeme getirilmiştir. Dünkü duruşmanın erken bitirilmesinin sebebi bu belgenin tartışılmasıdır” dedi.