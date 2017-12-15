Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından Rıza Sarraf ve yakınlarına yönelik başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 17 şüphelinin işlemleri tamamlandı.



Emniyetteki sorgularının ardından Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na getirilerek soruşturma savcılığı ve ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarılan 17 şüpheliden 14’ü adli kontrol tedbiri ile serbest bırakıldı.



Şüphelilerden Zarrab'ın yanında çalışan ve ABD'deki davaya evrak yolladıkları öne sürülen şüpheliler Sinem Arslan, Regaip Akol ve Mustafa Hacısalihoğlu tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Tutuklanmalarına karar verilen şüphelilerin FETÖ’cü oldukları ve FETÖ'cü bazı polislerin getirdikleri evrakları ABD’ye götürdükleri yönünde İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bir ihbarda bulunulduğu ortaya çıkmıştı. İhbarın arından şüphelilerin yapılan operasyonlar neticesinde gözaltına alındıkları, arama ve el koyma işlemlerinde Zarrab'ın şirket bilgilerinin bulunduğu dijital verilerin elde edildiği belirtilmişti. Şüpheli sinem Arslan’dan, Zarrab'ın kendi el yazısıyla ABD’deki avukatları aracılığıyla WhatsApp üzerinden yolladığı Dubai’ye yerleşme planı içeren evrak ele geçirilmişti.