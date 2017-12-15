Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM (Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele) Grup Amirliği ekipleri, 11 Aralık 2017 tarihinde ilçe merkezinde bulunan bir ikamette yaptıkları aramada Aysun E.yi yakaladı. Aysun E., Keşan’da işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ankara’da çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine konuldu.
TRT'de vurgun yapan Aysun yakalandı
15.12.2017 - 14:11 | Son Güncelleme: 15.12.2017 - 14:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Edirne’nin Keşan ilçesinde TRT’de sekreter olarak çalıştığı dönemde yaklaşık 5 milyon TL vurgun yapan Aysun E. Keşan’da yakalandı.
Etiketler : Aysun E,trt,keşan,
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