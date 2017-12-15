Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM (Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele) Grup Amirliği ekipleri, 11 Aralık 2017 tarihinde ilçe merkezinde bulunan bir ikamette yaptıkları aramada Aysun E.yi yakaladı. Aysun E., Keşan’da işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ankara’da çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine konuldu.