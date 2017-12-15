Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, İzmir Cumhuriyet Savcılığının yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında, 7 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı. İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, eş zamanlı olarak örgütün gaybubet evlerine operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda silahlı terör örgütü elebaşı Fethullah Gülen'in yeğeni Selçuk S.'nin de aralarında bulunduğu 27 şüpheli gözaltına alındı. Selçuk S. de dahil 16 şüpheli hakkında FETÖ soruşturmaları kapsamında daha önceden yakalama kararı bulunduğu öğrenildi. Yakalanan şüphelilerin çoğunun ByLock kullanıcısı olduğu belirtildi. Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, soruşturmanın devam ettiği bildirildi.