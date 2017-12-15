Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde; ilçe emniyet müdürlükleri ile Özel Harekat, Narkotik Suçlarla Mücadele, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Foto Film Şube Müdürlüğü personelinin katılımıyla 38 ilçede 69 noktada 300 ekip ve bin 200 personelin katılımıyla ticari taksilere yönelik denetleme yapıldı.

Hem şoför hem yolcu denetlendi

Belirlenen 69 noktada ticari taksileri durduran ekipler hem şoförün hem de yolcunun GBT kontrolü ve üst araması yaptı. Havadan helikopterle desteklenen denetlemede narkotik madde uzmanı olan ‘Eros’ isimli köpek de kullanıldı. Denetleme ile ilgili emniyetten yapılan açıklamada ise, “Halkımızın can ve mal güvenliği ile huzur ve sükunun sağlanması amacıyla, meydana gelebilecek muhtemel Asayiş ve Terör olayları gibi önem arz eden konularda önleme amaçlı ticari yolcu taşımacılığı yapan sürücülerin ve yolcularının denetlenmesine yönelik Ticari Taksilerin denetimi ile birlikte, kural ihlalleri ve yolcuların bilinçlendirilerek kamuoyu oluşturulabilmesi amacıyla uygulama gerçekleştirilecektir” ifadelerine yer verildi.