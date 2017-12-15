Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Üsküdar-Ümraniye metrosu toplu ulaşımda önemli bir hat olacak. Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy-Sancaktepe metro hattının birinci etabı bugün törenle açıldı. Sürücüsüz hizmet verecek Üsküdar-Ümraniye metrosunun açılışı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşti.







ÜSKÜDAR ÜMRANİYE ÇEKMEKÖY SANCAKTEPE METROSUNDA KAÇ DURAK VAR, HANGİLERİ?



Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy-Sancaktepe metrosunun uzunluğu 20 kilometre ve 16 istasyonu bulunuyor. Metronun, uzunlukları 128 metreden oluşan 126 vagonunun yolcu kapasitesi bin 622. Saatte tek yönden 65 bin, günde ise ortalama 700 bin yolcu taşınması hedefleniyor.





ENERJİDEN TASARRUF SAĞLAYACAK



Emisyonunda yıllık 77 bin 246 ton azalma sağlayacak hattaki trenlerin fren gücünden yararlanarak enerji geri dönüşümü elde edilecek. Fren mesafesi kısalacak enerjiden tasarruf sağlanacak.





ÜSKÜDAR ÜMRANİYE METROSU DURAK İSİMLERİ



Metronun birinci etabı olan Üsküdar-Ümraniye bölümü yani sürücüsüz kısmın uzunluğunu ise 10,5 kilometre. Bu bölüm; Üsküdar, Fıstıkağacı, Bağlarbaşı, Altunizade, Kısıklı, Bulgurlu, Ümraniye, Çarşı ve Yamanevler olmak üzere 9 istasyondan oluşuyor.







MARMARAY VE METROBÜSE ENTEGRE



Ayrıca hat, Üsküdar'dan Marmaray, Marmaray'dan Yenikapı-Hacıosman ve diğer metrolara entegre ediliyor. Bu hattı kullananlar, Üsküdar'da Marmaray, Altunizade ise metrobüs ile yolculuk yapabilecek.





SANCAKTEPE-ÜSKÜDAR 27 DAKİKA



Metroyla Sancaktepe'den Üsküdar 27, Ümraniye 15, Kartal 62, Yenikapı, 39, Taksim 47, Hacıosman 71, Havalimanı 71 ve Olimpiyat Stadı 81 dakika olacak.





KALAN KISIMLAR 2018 HAZİRAN'DA



Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy-Sancaktepe metrosunun diğer kısımları ise 2018'in Haziran ayında hizmet vermeye başlayacak.







ÜSKÜDAR ÜMRANİYE ÇEKMEKÖY SANCAKTEPE METRO GÜZERGAHI



