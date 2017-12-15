Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edirne İl Jandarma Komutanlığı, İpsala İlçe Jandarma Komutanlığı ve Ferre Hudut Bölük Komutanlığı ekipleri, istihbarı çalışma sonucunda ilçeye bağlı Yenikarpuzlu beldesindeki askeri yasak bölgede yasadışı yollarla Yunanistan'a çıkış yapmak isteyen 4'ü çocuk 12 kişiyi yakaladı.Yakalananlardan A.S.’nin (33) Bilgi Teknolojileri İletişim Kurumunda uzman yardımcısı olarak çalışırken FETÖ/PDY soruşturması kapsamında ihraç edildiği, A.S.’nin (29) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığında uzman yardımcısı olarak çalışırken FETÖ/PDY soruşturması kapsamında ihraç edildiği, O.Y. ismine düzenlenmiş sahte kimlikle yakalanan H.İ.İ.’nin (43) Bilecik'in Pazaryeri ilçesi meslek lisesinde kimya öğretmeniyken FETÖ/PDY soruşturması kapsamında açığa alındığı, E.İ.'nin (43) Gölbaşı Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğünde ziraat mühendisi olarak görevliyken FETÖ/PDY soruşturması kapsamında ihraç edildiği, S.K.’nın (38) ise Erzurum’da faaliyet gösteren FETÖ/PDY ile bağlantılı Aziziye kolejinde çalışırken kolejin kapatılması sonucu işsiz kaldığı tespit edildi.Organizatörlerin ise Pakistan uyruklu A.K., A.R. ve S.A. olduğu belirlendi. Gözaltına alınan 8 şüpheli işlemlerinin ardından Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerine, 4 çocuk ise yakınlarına teslim edildi.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.