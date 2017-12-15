Tunceli Valiliği, Hozat ilçesi kırsalında Komando ve Jandarma Özel Harekat timleri tarafından operasyon yapıldığını bildirdi. Açıklamada, "Hozat 51. Komando Tugay ve İl Jandarma Komutanlığımızca Hozat Kırsalında 15 icra edilen operasyon kapsamında 2 adet basma düzenekli el yapımı patlayıcı ve 1 adet sığınak ele geçirilmiştir" denildi.
Açıklamada terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü de aktarıldı.
Tunceli'de 1 sığınak ve 2 patlayıcı ele geçirildi
15.12.2017 - 21:47 | Son Güncelleme: 15.12.2017 - 21:47
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tunceli'nin Hozat ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda 1 sığınak ve 2 basma düzenekli patlayıcı ele geçirildi.
Tunceli Valiliği, Hozat ilçesi kırsalında Komando ve Jandarma Özel Harekat timleri tarafından operasyon yapıldığını bildirdi. Açıklamada, "Hozat 51. Komando Tugay ve İl Jandarma Komutanlığımızca Hozat Kırsalında 15 icra edilen operasyon kapsamında 2 adet basma düzenekli el yapımı patlayıcı ve 1 adet sığınak ele geçirilmiştir" denildi.
Etiketler : Tunceli,Hozat,
527838 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/527838.aspx
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