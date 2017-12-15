Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tunceli Valiliği, Hozat ilçesi kırsalında Komando ve Jandarma Özel Harekat timleri tarafından operasyon yapıldığını bildirdi. Açıklamada, "Hozat 51. Komando Tugay ve İl Jandarma Komutanlığımızca Hozat Kırsalında 15 icra edilen operasyon kapsamında 2 adet basma düzenekli el yapımı patlayıcı ve 1 adet sığınak ele geçirilmiştir" denildi.



Açıklamada terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü de aktarıldı.