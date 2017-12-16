Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Seyhan İlçesi Dağlıoğlu Mahallesi 14029 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimlikleri belirlenemeyen iki kişi bir eve silahlı saldırı düzenleyecekti. Şahısların saldırı düzenleyeceği sırada bölgede devriye gezen polisler durumu fark etti. Şahıslardan birisi otomatik tabancıyı yola attı. Şahıslar daha sonra beyaz renkli bir arabaya binerek izlerini kaybettirdi.

Polis şahısları yakalama çalışması başlattı.