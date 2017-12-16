Olay, Seyhan İlçesi Dağlıoğlu Mahallesi 14029 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimlikleri belirlenemeyen iki kişi bir eve silahlı saldırı düzenleyecekti. Şahısların saldırı düzenleyeceği sırada bölgede devriye gezen polisler durumu fark etti. Şahıslardan birisi otomatik tabancıyı yola attı. Şahıslar daha sonra beyaz renkli bir arabaya binerek izlerini kaybettirdi.
Polis şahısları yakalama çalışması başlattı.
Devriye gezen polisleri görünce silahı atıp kaçtılar
16.12.2017 - 01:28 | Son Güncelleme: 16.12.2017 - 01:28
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adana’da otomatik tabanca ile bir eve silahlı saldırı düzenlemeye çalışan iki kişinin planını devriye gezen polisler bozdu. Polisleri gören şahıslar silahı yola atıp arabayla hızla kaçtı.
Olay, Seyhan İlçesi Dağlıoğlu Mahallesi 14029 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimlikleri belirlenemeyen iki kişi bir eve silahlı saldırı düzenleyecekti. Şahısların saldırı düzenleyeceği sırada bölgede devriye gezen polisler durumu fark etti. Şahıslardan birisi otomatik tabancıyı yola attı. Şahıslar daha sonra beyaz renkli bir arabaya binerek izlerini kaybettirdi.
Etiketler : adana,silah,
527895 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/527895.aspx
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