Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Denizli 5. Ağır Ceza Mahkemesince Denizli Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki bir salonda görülen duruşmaya, sanıklar, avukatları ve yakınları katıldı. Haklarında suçlamaları reddeden sanıklar, üniversitede makam beklentisi olan kişilerin haklarındaki şikayetleri dolayısıyla kendilerine kumpas kurulduğunu ileri sürdü. Tutuklu sanık Ramazan Y'nin avukatı, tanık ifadelerinin şaibeli olduğunu öne sürerek, bu kişilerin kolluk ve savcılıkta söyledikleri ile mahkemedeki savunmalarının farklı olduğu iddiasında bulundu.

Tutuklu Uğur K'nin avukatı, müvekkilinin ByLock kullandığının iddia edildiğini hatırlatarak, bu programla ilgili tespitte teknik hataların olduğunu iddia etti. Ali K'nin avukatı ise davada, üniversitede belli makamlara gelmek isteyip de gelemeyenlerin kişisel çekişmeleri olduğu iddiasını ortaya attı. Tutuklu eski PAÜ Otomotiv Mühendisliği Bölüm Başkanı Mustafa G, suçlunun kendisini okutan babası olduğunu öne sürdü. Eski Rektör Yardımcısı Ali K, hakkındaki suçlamaların, başhekim yardımcısı olarak 5 bin lira ek ücret alamayan kişi tarafından üretildiğini savundu.

"Kripto dekanı" iddialarıyla gündeme gelen eski PAÜ İletişim Fakültesi Dekanı Fatih K, kendisinin akademisyen olarak çok sayıda çalışmasının olduğunu dile getirerek, "Önümüzdeki süreçte değişim ve dönüşüm olacağına inanıyorum. 32 sene önceki isim değişikliğim delil olarak sunulmuş. Basında yer aldığı gibi Zülkarneyn ismini değiştirmemi gündeme getirmekle algı oluşturulmaya çalışılıyor. O zaman hakkımda açılan soruşturmada bir suç unsuruna rastlanmadı, şimdi rastlandı." diye konuştu.

Tutuklu sanıklar eski PAÜ Rektörü Hüseyin Bağcı ile eski PAÜ Hastanesi Başhekimi Uğur K. da kendilerine kumpas kurulduğunu iddia etti.

Sanık savunmalarının tamamlanmasının ardından duruşmaya ara veren mahkeme heyeti, daha sonra ara kararı açıkladı.

Heyet, tutuklu sanıklardan Ramazan Y, Kadir A, Yavuz Selim T, Hüseyin A, Engin Ç, Ümit G, Mehmet A. ve Arif K'nin tahliyelerine, diğer tutuklu sanıkların bu durumlarının devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

İddianame

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında çoğu üniversiteden ihraç edilen öğretim üyesi sanıklar, "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak", "Türkiye Cumhuriyeti'ni ve anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" suçlarından yargılanıyor.

PAÜ'deki FETÖ yapılanmasına ilişkin 13 Haziran'da görülmeye başlanan davanın 23 Haziran'da verilen ara kararında 5 tutuklu sanığın tahliyesine hükmedilmiş, 19 Temmuz'daki ikinci ara kararda ise tutuksuz yargılanan eski PAÜ Rektörü Hüseyin Bağcı ile 2 sanığın tutuklanmasına, 6 sanığın tahliyesine karar verilmişti. Mahkeme, 4 Ağustos'ta verdiği ara kararda 5 tutuklu sanığın, 25 Ağustos'taki duruşmada 12 tutuklu sanığın tahliyesine hükmetmişti.