Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Üsküdar’daki eski Küçüksu Plajı’nın yanında bulunan ve 64 metrelik cephesiyle ünlü olan Kıbrıslı Yalısı satışa çıkarıldı. Üç büyük sofası bulunan yalının satışı hakkında görüşlerini belirten ERA Gayrimenkul Türkiye Genel Müdürü Özhan Atalay, “İstanbul’da Boğaz’a en geniş cephesi olan bu tarihî yalının satış işlemlerini firmamız üstlendi. Geçmişten günümüze çok önemli devlet ve sanat insanlarını ağırlayan yalı, eşsiz manzarası ve konumu ile yeni sahiplerine eşsiz bir hayat sunacak. Bu yalı, Türkiye için bir kültür mirası. Gerçekleştireceğimiz satış işleminde dikkat edeceğimiz temel husus; geçmişten bugüne malikleri tarafından çok dikkatli bakılan yalının yeni sahipleri tarafından da aynı özenle bakılıp bakılmayacağı olacaktır” diye konuştu. 60 milyon dolar (232 milyon TL) değer biçilen yalı 18. YY’da I. Abdülhamid tarafından Sadrazam Mehmed İzzed Paşa için yaptırılmıştı. 1840’da üç farklı sultana sadrazamlık yapmış olan Kıbrıslı Mehmet Emin Paşa tarafından satın alınan yalı İmparatoriçe Eugenie, Irak Kralı II. Faysal, Şair Yahya Kemal Beyatlı gibi önemli isimlere ev sahipliği yaptı.