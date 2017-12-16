Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan, kapatılan Zaman gazetesi çalışanının evinde bulunan dokümanın, “salıverme kumpası”na ilişkin örgütün elebaşı Fetullah Gülen’in verdiği en somut talimat belgesi olduğunu bildirdi. Başsavcı Fidan, yaptığı açıklamada, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra örgütün medya yapılanmasına ilişkin hakkında gözaltı kararı verilen 52 kişi arasında bulunan kapatılan Zaman Gazetesi Görsel Yönetmeni Grafik Tasarım Sorumlusu Fevzi Yazıcı’nın 27 Temmuz 2016’da yakalandığını ve açılan davada hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendiğini söyledi. Yazıcı’nın evinde ele geçirilen dijital dokümanların incelendiğini anlatan Başsavcı İrfan Fidan “Yazıcı’nın evinde ele geçirilen dijital materyaller arasında yer alan doküman, örgütün ‘salıverme’ kumpasına ilişkin terörist başı Fetullah Gülen’in örgüt mensuplarına verdiği en somut talimat belgesidir. Bu talimatı alan örgüt yöneticileri Mustafa Başer ve Metin Özçelik, tüm FETÖ üyesi şüphelileri (63 kişi) 25 Nisan 2015’te tahliye etmiştir. Bu şüpheliler arasında Hidayet Karaca, Ali Fuat Yılmazer, Nazmi Ardıç, Yurt Atayün, Ömer Köse, Yasin Topçu ve sözde ABD’deki davada tanıklık yapan Hüseyin Korkmaz da bulunuyor. Bu usulsüz tahliye kararı, (aynı gece) İstanbul 10. Sulh Ceza Hâkimliğince yok hükmünde sayılmış ve bu örgüt üyeleri tahliye edilmemiştir” dedi.

Başsavcı Fidan, FETÖ’cü Hüseyin Korkmaz’ın “ByLock” kullanıcısı olduğunu hatırlatarak, Korkmaz’ın eşi, Nazmi Ardıç’ın eşi, Ali Fuat Yılmazer’in eşi ve darbe teşebbüsüne katılan bir TSK mensubunun eşinin birlikte 25 Ocak 2015’te ABD’ye gittiklerini söyledi. Dijital materyalleri incelenen Fevzi Yazıcı’nın şu anda sorgusunun devam ettiğini belirten Başsavcı Fidan, Yazıcı’nın 8 Nisan 2015’te Amerika’ya gittiğini, 18 Nisan 2015’te ise tekrar ülkeye giriş yaptığını hatırlatarak, söz konusu örgüt üyesi tarafından verilen tahliye kararlarının da 1 hafta sonra gerçekleştiğini vurguladı. Yazıcı’nın söz konusu Fetullah Gülen imzalı yazılı talimatı içeren belgeyi yanında getirdiğini kaydeden Fidan, söz konusu belgede terörist başı Gülen’e ait imzanın, yine Yazıcı’dan ele geçirilen saat ve çekte yer alan imzalar ile aynı olduğunun anlaşıldığını söyledi. Yazıcı’nın yanında getirdiği diğer belgeler ile ilgili sorgulamasının devam ettiğini, 100’e yakın flash diskin ele geçirildiğini aktardı. Fidan, söz konusu talimatı içeren belgenin de ABD’deki yargılamaya girdiğini söyledi.