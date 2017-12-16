Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yaptırımları delme konusunda Reza Zarrab ile hiçbir zaman işbirliği yapmadığını belirten Atilla, hakkındaki iddiaların yalan olduğunu söyledi. Duruşmada avukatı Cathy Fleming’in sorularını cevaplandıran Atilla, FBI ve savcılık ile işbirliğine giderek kendisine karşı tanıklık eden Reza Zarrab’ın, “Süleyman Aslan yanımda Hakan’ı aradı, işleri halletmesi için” ifadelerini içeren ses kayıtlarındaki Hakan’ın kendisi değil Hakan Aydoğan olduğunu söyledi. Hakan Atilla, “Ben o sırada, ailemle tatil için Barselona’ya gitmek üzere uçaktaydım. Uçakta da herhangi bir telefon görüşmesi yapmadım, yapmam da mümkün değildi” dedi. FBI’nın Hakan’ları karıştırdığı için kendisi hakkında şikayette bulunup tutuklanmasına yol açtığını savundu. Duruşmada, Türk Hava Yolları çalışanı Semra İbrahimi Hamza da bilirkişi olarak dinlendi. Hakan Atilla’nın iddia edilen tarihte, Türkiye saatiyle 14:04’te İstanbul’dan havalandığını, 17:48’te (TSİ) ise Barcelona’ya iniş yaptığını açıklayan Hamza, uçuşlar sırasında yolculara cep telefonlarının da kapattırıldığını söyledi.