Giresun’da PKK’lı teröristin sığındığı yayla evi tespit edildi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Giresun’un Yağlıdere ilçesine bağlı Üçtepeler Beldesi Günlük yaylası kırsalında yol açma ve temizleme çalışması yapan iş makinasının önüne çıkarak teslim olan PKK’lı teröristin yaylada kaldığı ev belirlendi.



Kaçmak için gruptan ayrıldıktan sonra yayla evlerinde kaldığını ifade eden PKK’lı terörist, bu evlerde ilk iş olarak karnını doyurduğunu ardından da üstünü değiştireceği giysiler bularak üstünü değiştirdiğini söylediği öğrenildi. Teslim olduktan sonra jandarma ekiplerine kış hazırlığı için oluşturulan yeni bir sığınak gösteren teröristin gösterdiği sığınakta yapılan incelemede teröristlerin kış ayları geçirebilecekleri kadar yaşamsal malzeme ele geçirildi. Malzemelerin birçoğunun ise yayla evlerinde bırakılan erzaklardan oluştuğu gözlenirken, bölgede 4 ya da 5 kişi oldukları belirtilen PKK’lıların yakalanması içinse operasyonların sürdüğü öğrenildi.