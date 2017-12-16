Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Batman Valiliği, Hasankeyf ilçesine bağlı 4 köy ve 1 mezranın kırsal kesiminde düzenlenecek operasyon öncesi sivillerin zarar görmemesi için 13 Aralık'ta ilan edilen sokağa çıkma yasağı dün saat 21.00'da kaldırıldığını açıkladı.

Açıklamada, şöyle denildi:

"İlimiz Hasankeyf İlçesi Güneşli Köyü, Kayıklı Köyü, Kelekçi Köyü ve Palamut Köyü Keçili Mezrası'nda bölücü terör örgütü mensuplarının yakalanması, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5 bin 442 Sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi gereğince 13 Aralık 2017 Çarşamba günü saat 18.00'dan itibaren başlatılan sokağa çıkma yasağı; 15 Aralık 2017 Cuma günü saat 21.00'dan itibaren kaldırılmıştır."