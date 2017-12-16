Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının, "Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak, 30 Haziran'dan geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Buna göre, 2017 üretim yılı ÇKS kaydını 30 Haziran'a kadar yaptıramayan çiftçiler için süre 31 Aralık 2017'ye kadar uzatıldı.

Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan açıklamada, ÇKS'nin çiftçilerin kayıt altına alındığı tarımsal veri tabanı olarak hazırlandığı hatırlatıldı.

ÇKS Yönetmeliği'ne göre, üretim yılına ilişkin çiftçi başvurularının 30 Haziran'da sona erdiği belirtilen açıklamada, "Çiftçilerin bu tarihten sonra sahip oldukları veya kiraladıkları tarım arazileri hariç ÇKS'ye yeni bir çiftçi ve arazi kaydı yapılmamaktadır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, yönetmeliğe eklenen geçici maddeyle bu üretim yılına ilişkin başvurularını yapamayan çiftçilerin, 31 Aralık'a kadar müracaatta bulunabilecekleri vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"ÇKS, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından oluşturulan ve çiftçilerin kayıt altına alındığı tarımsal veri tabanı. Bu sistemin çeşitli fonksiyonları mevcut olup tarımsal destekleme araçlarının etkin ve rasyonel bir şekilde planlanması ve uygulanmasında kullanılıyor. Bakanlıkça, ÇKS verileri gözetilerek çiftçilere tarımsal destekleme ödemeleri yapılıyor."