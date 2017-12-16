Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları;

Titiz bir çalışmanın neticesin de ödül almaya hak kazanan bütün hocalarımızı öğrencilerimizi gönülden tebrik ediyorum...

Hadis veri tabanı projesi, internet üzerinden sahh bilgi kaynaklarına ulaşmak için hazırlanan bir projedir. Türkiye'de ilk olan bu projenn hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Peygamberimizin hayatı yani Siyer-i Nebi bir nevi Kuran-ı Kerim'in tefsiridir. Kim ve ne adına olursa olsun Müslümanların dini ile olan bağını koparmaya çalışan her türlü teşebbüs Gayrı İslamidir. Müslümanın hayatından Peygamber efendimizi çıkarmaya çalışan kirli tezgah kimi zaman fikir özgürlüğü adına karikatürlerle yapılıyor kimi zamanda uydurma hadislerle yapılıyor. Son dönemde gerek ülkemizde gerek yurt dışında bu tür hadsizliklerin daha çok gündeme gelmesi asla tesadüf değildir.

Bölgemiz son dönemde oldukça sancılı dönemden geçiyor. Krizleri aşmaya çalışıyoruz. Biz bu gayretler içerisindeyken günümüzün neron'ları yeni ateşler yakmış. Tam Suriye mesafe kaydettik derken, kucağımızda Kudüs meselesini buluyoruz. Amaç müslümanların enerjilerini ve kaynaklarını iç çatışmalarla tüketmektir.

İslam dünyası yeniden dizayn edilmek isteniyor. Müslümanların kavgasının yegane kazananı silah tüccarlarıdır. Bugün İsrail ve ABD yönetimi böyle davranıyorsa bunun nedeni Müslümanların bu halidir. İslam dünyası bu derece bölünmüş olmasa hiçbir güç Müslümanların haremi şerifine el uzatamaz. Müslümanlar birbiriyle uğraşırken aradan sıyrılan terör örgütleridir.

İslam İşbiriği Teşkilatı'nın İstanbul zirvesinde Kudüs'ü Filistin devletinin işgal altındaki başkenti olarak ilan edilmesi tarihi bir duruştur. Şer gibi duran bu durumu hayra tebdil edeceğimize inanıyorum. Çarşamba günü yapılan zirve Müslümanların istediği zaman neler yapabileceğini dünyaya göstermiştir. İnşallah Rabbimin yardımı ve ümmetin dayanışması ile bu süreci başarı ile atlatacağımıza inanıyorum.