Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TBMM Genel Kurulu'nda 2018 bütçe görüşmeleri devam ediyor. Eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın oğlunun hayatını kaybettiği haberinin duyulmasının ardından TBMM Başkanvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ve MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Yılmaz ve ailesine başsağlığı diledi.