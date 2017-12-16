TBMM Genel Kurulu'nda 2018 bütçe görüşmeleri devam ediyor. Eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın oğlunun hayatını kaybettiği haberinin duyulmasının ardından TBMM Başkanvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ve MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Yılmaz ve ailesine başsağlığı diledi.
TBMM'den Yılmaz ve ailesine başsağlığı
16.12.2017 - 13:12 | Son Güncelleme: 16.12.2017 - 13:12
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
TBMM Grup Başkanvekilleri, oğlu Yavuz Yılmaz'ın vefatı dolayısıyla eski Başbakan Mesut Yılmaz ve ailesine baş sağlığı diledi.
Etiketler : TBMM Grup Başkanvekilleri,oğlu Yavuz Yılmaz,eski Başbakan Mesut Yılmaz ve ailesi,
528001 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/528001.aspx
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