Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Resmi Gazete'de yer alan duyuruya göre, Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM), genel idare hizmetleri sınıfından 7. derece kadrolara atanmak üzere; işletme-iktisat bölümünden 3, elektrik-elektronik/elektronik/elektronik ve haberleşme mühendisliği bölümünden 2, endüstri mühendisliği bölümünden 2, makine mühendisliği bölümünden 2, havacılık ve uzay mühendisliği/uçak mühendisliği/uzay mühendisliği bölümünden 1 olmak üzere, toplamda 10 savunma sanayisi uzman yardımcısı alacak.

Giriş sınavı, mülakat yöntemiyle gerçekleştirilecek. Sınava girecekler, başvurularını "www.ssm.gov.tr" internet adresindeki formu doldurarak ve gerekli belgeleri 12 Ocak 2018 mesai bitimine kadar sisteme yükleyerek yapacaklar.