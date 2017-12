Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İzmir 'de, MİT ve emniyetin operasyonuyla çökertilen FETÖ/PDY'nin hücre yapılanmasında yer alan örgüt üyelerinden itirafçı olanların anlattıkları, firarda olan sanıkların saklandıkları 33 yeni 'gaygubet' evinin deşifre olmasını sağladı. Lüks sitedeki bu evlerden birisinde örgüt lideri Fetullah Gülen'in 'işçi imamı' olduğu öne sürülen yeğeni Selçuk Seven de yakalandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturmasında, örgütün gaybubet evlerinden sorumlu itirafçının verdiği bilgiler sonrasında MİT ile İzmir Emniyet Müdürlüğü Terör ve İstihbarat Şube müdürlükleri, koodine içerisinde çalışma yürüttü. İtirafçının adreslerini verdiği bilgiler üzerinden başlayan çalışmada, üç aylık takip sonrasında örgütteki dağılımı önlemeye çalışan yeni hücre yapılanması deşifre edildi. Adreslerini de tespit edilmesiyle İzmir, İstanbul, Manisa, Uşak, Kayseri illeri başta olmak üzere 10 ilde operasyon yapıldı, 48 kişi gözaltına alındı. Aralarında örgütü, Ege Bölgesi'nde toparlamaya çalışan sözde il imam S.K., Ege Bölgesi genel muhasebe sorumlusu M.T. ve Ege Bölgesi eğitim danışmanı İ.B.'nin bulunduğu 39 kişi tutuklandı. 9 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

YENİ İTİRAFÇILAR YEĞENİ YAKALATTI

FETÖ'deki çöküşü önlemeye çalışan hücrenin, İzmir'in farklı bölgelerindeki lüks semtlerde değeri milyonlarca dolar olan evleri dolar üzerinden kiraladıkları, yine lüks araçları kullandıkları saptandı. Buralarda yakalananlardan bazılarının itirafçı olmasıyla, operasyon genişletildi. Bu kişilerin anlatımlarından 33 gaygubet evi daha tespit edildi. Bu evlere yönelik yapılan yeni operasyonda da 28 kişi daha yakalandı. Şüphelilerin çoğunun farklı kentlerde yürütülen soruşturmalar kapsamında, örgüt üyeliğinden arandıkları ve firari durumda oldukları saptandı. Yakalananlar arasında en dikkat çeken isim ise Selçuk Seven oldu. Lüks sitedeki bu evlerden birisinde yakalanan Seven., örgüt lideri Fethullah Gülen'in öz yeğeni çıktı. Selçuk Seven'in daha önce Çorum ve Uşak şeker fabrikalarında çalıştığı, işçilerden sorumlu imam olduğu ve himmet topladığı, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yapılan operasyon kapsamında da arandığı ortaya çıktı. Selçuk Seven ile diğer şüphelilerin, örgütün elebaşısı Fethullah Gülen'in talimatı ile gaybubet evlerine geçtikleri ve saklandıkları tespit edildi.