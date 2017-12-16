Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanı Soylu, TBMM Genel Kurulu'na katıldı. Genel Kurul'da konuşan Halkların Demokratik Partisi Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu, 2.5 yıldır kayıp M.A.'nın intihar ettiğini söyledi. Gazipaşa İlçe Jandarma Komutanlığının Perşembe akşamı M.A.'nın babasını arandığını ve oğlunun bulunduğunu haber verdiklerini ifade eden Kerestecioğlu, babanın şahsı sabah teşhis ettiğini belirtti.



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, jandarmanın yol kontrolü sırasında aranan şüpheliyi gözaltına aldığını belirterek, "Daha sonra Antalya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesine gönderilmiştir. Bu esnada ikinci katta herhangi bir şey yokken, ailesine haber verilmiş, çağrılması konusunda ailesinin de Emniyet Müdürlüğünün bu konudaki girişimleri ortaya koymuştur. İkinci kattan camdan atlamak suretiyle intihar etme yolunu seçmiştir ve dün bütün uğraşılara rağmen kurtarılamadı" ifadelerini kullandı.

"Olay olduğu andan itibaren bizim bilgimiz çerçevesinde"



Bakan Soylu, "Sizin söylediğiniz geçmiş dönemleri hatırlatır olaylar gibi ifade ederseniz, bu konuyla ilgili biz dün Emniyet Müdürümüze söyledim, müfettiş gitti. Buradaki niyet açıktır. Aranan kişi de olsa, şüpheli de olsa müessif olay bizi üzer. Olay olduğu andan itibaren bizim bilgimiz çerçevesinde. Biz olayın bütün çerçevesiyle böyle olduğunu biliyoruz" şeklinde konuştu.



Soylu şöyle konuştu:



"Özellikle PKK terör örgütü yakalanacağını zaman bu konuda böyle davranın diye gerek telsiz görüşmelerinden gerek Bingöl Şenyayla'da yakaladığımız, bizim kütüphane diye nitelendirdiğimiz, 552 bin dijital belge net bir şekilde okuduğumuz bir değerlendirme. İzmir'de polisin kuşattığı PKK terör örgütü mensubu boğazını kesti. Polis arkadaşlarımız hastaneye yetiştirdiler, hayatını kurtardılar. Teslim olmamak için boğazını kesti. Böyle bir talimatın varlığını arkadaşlarımıza ilettik."

Terör örgütü DEAŞ mensubunun Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğünde polis memurunu şehit etmesini örnek veren Soylu, bu tip yaklaşımlara karşı, 'tedbirlerinizi en üst seviyede alın' diye talimatları olduğunu ifade etti.