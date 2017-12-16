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Cumhurbaşkanı Erdoğan halka hitap ediyor/ CANLI
Cumhurbaşkanı Erdoğan halka hitap ediyor/ CANLI
16.12.2017 - 16:04 |
Son Güncelleme:
16.12.2017 - 16:04
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan halka hitap ediyor
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler :
Cumhurbaşkanı Erdoğan,
528034
http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/528034.aspx
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