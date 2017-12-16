Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bitlis'te bölücü terör örgütüne yönelik operasyonda tespit edilen el yapımı patlayıcılar, imha edildi.Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca gerçekleştirilen operasyonda, merkeze bağlı Sarıkonak köyü Gazitepe mevkisinde, bölücü terör örgütü mensuplarınca araziye tuzaklanmış 3 el yapımı patlayıcı tespit edildi.Patlayıcılar Cumhuriyet savcısının talimatıyla, patlayıcı madde imha timi tarafından kontrollü şekilde infilak ettirildi.Güvenlik güçlerinin bölge halkının da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, il genelinde teröristlerle mücadelesini kararlılıkla sürdüreceği vurgulandı.