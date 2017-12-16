Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beykoz'daki evinde ölü bulunan Mesut Yılmaz'ın 38 yaşındaki oğlu Mehmet Yavuz Yılmaz'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morgundan alındı.

Adli Tıp Kurumu önünde açıklama yapan Abdurrahim Albayrak, Mesut Yılmaz ve eşi Berna Yılmaz'ın olaydan haberlerinin olmadığını söyledi.

"UÇAKTA İNTERNETLERİ KAPATTIRDIK"

Albayrak, "Üzüntümüz çok büyük. Maalesef Mesut Yılmaz beyin ve Berna hanımın haberleri yok. Çünkü ABD'ye bir tedavi için gitmişlerdi. Normal gelişleri bu akşamdı. Sabah olay olduğunda uçaktaydılar. Şu anda haberleri yok. Ben de havalimanı gideceğim uçaktan almak için. Zaten uçakta internetleri kapattırdık ki kimse bilgi veremesin ona. Ama nasıl söyleyeceğiz nasıl yapacağız Allah bilir" diye konuştu