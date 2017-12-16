Tunceli Valiliği, Pülümür ilçesi Kızılmescit-Karagöl Dere mevkii bölgesinde MİT ve Jandarma Komando Birlikleri tarafından belirlenen teröristlerin etkisiz hâle getirilmesi için operasyon yapıldığını bildirdi. Açıklamada, "İcra edilen operasyon kapsamında çıkan çatışmada 4 kadın, 4 erkek olmak üzere toplam 8 terörist ölü olarak ele geçirilmiştir" denildi. Açıklamada, teröristlerin üzerinden ise 5 adet kaleşnikof, 3 adet M-16 ve 1 adet Glock marka tabanca ele geçirildiği kaydedildi. Operasyonda ölü ele geçirilen teröristler arasında sözde üst düzey sorumlularında olduğunun değerlendirildiği öğrenildi.
Tunceli'de 8 terörist etkisiz hâle getirildi
16.12.2017 - 18:46 | Son Güncelleme: 16.12.2017 - 18:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tunceli'nin Pülümür ilçesi Kızılmescit-Karagöl Dere mevkiindeki düzenlenen operasyonda aralarında sözde üst düzey sorumlularının da olduğu 8 terörist ölü olarak ele geçirildi.
Etiketler : tunceli,pülümür,kızılmescit,
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