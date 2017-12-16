Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tunceli Valiliği, Pülümür ilçesi Kızılmescit-Karagöl Dere mevkii bölgesinde MİT ve Jandarma Komando Birlikleri tarafından belirlenen teröristlerin etkisiz hâle getirilmesi için operasyon yapıldığını bildirdi. Açıklamada, "İcra edilen operasyon kapsamında çıkan çatışmada 4 kadın, 4 erkek olmak üzere toplam 8 terörist ölü olarak ele geçirilmiştir" denildi. Açıklamada, teröristlerin üzerinden ise 5 adet kaleşnikof, 3 adet M-16 ve 1 adet Glock marka tabanca ele geçirildiği kaydedildi. Operasyonda ölü ele geçirilen teröristler arasında sözde üst düzey sorumlularında olduğunun değerlendirildiği öğrenildi.