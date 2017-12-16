Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Valiliği, Esenyurt Belediye Başkanlığı seçimlerinin 20 Aralık Çarşamba günü gerçekleştirileceğini bildirdi. İstanbul Valiliğinden Esenyurt Belediye Başkanlık seçimine ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, “Esenyurt İlçe Belediye Başkanlığı Makamı, Necmi KADIOĞLU’nun istifası nedeniyle boşalmıştır. 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 45. Maddesi hükümleri doğrultusunda, Esenyurt İlçe Belediye Meclisinin, yeni Belediye Başkanını seçmek üzere, Esenyurt Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda 20.12.2017 Çarşamba günü Saat: 15.00’te toplanması Valiliğimizce uygun görülmüştür. Anılan yer, tarih ve saatte, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 45. Maddesinde belirtilen usullere uygun olarak yapılacak toplantıya Belediye Meclis Üyelerinin katılımları gerektiği 7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun ilgili hükümleri gereğince ilanen duyurulur” denildi.