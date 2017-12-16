Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz’ın büyük oğlu Mehmet Yavuz Yılmaz’ın ölüm haberi babası Mesut Yılmaz ve annesi Berna Yılmaz’a söylenmedi ancak Yılmaz ve eşine oğullarının daha önceki rahatsızlığına bağlı olarak tekrar rahatsızlandığı ve hastanede olduğu söylendi. Yılmaz'ın devlet konuk evi bölümünden giriş yapacağı öğrenildi. Beykoz Konakları’ndaki ikametinde silahla intihar eden eski başbakanlardan Mesut Yılmaz’ın oğlu Yavuz Yılmaz’ın ölümüyle ilgili olarak şoförü, koruması ve evde çalışanlardan oluşan 4 kişinin ifadesi alındı. Öte yandan çalışmalarını sürdüren polis ekipleri, Yavuz Yılmaz’ın babası Mesut Yılmaz’a ait Smith Wesson marka tabanca ile intihar ettiğini belirledi.



Emniyet kaynaklarından yansıyan bilgilere göre, bu sabah Beykoz Konakları’ndaki evinde ölü bulunan eski başbakanlardan Mesut Yılmaz’ın oğlu Yavuz Yılmaz’ın ölümüne ilişkin polis Yılmaz’ın şoförü, koruması ve evde çalışanlardan oluşan 4 kişinin ifadesini aldı. İstanbul Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan’ın da yakından takip edip evde bulunduğu sırada Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, 38 yaşındaki Yavuz Yılmaz’ın evinde babası Mesut Yılmaz’ın Smith Wesson marka tabancasıyla intihar ettiğini belirledi. Polis, Yılmaz’ın hayatını kaybetmesiyle ilgili başlattığı soruşturma kapsamında şoförü, koruması ile evde çalışanlardan oluşan toplam 4 kişinin olaya ilişkin ifadelerine başvurdu. Polis, ilk etapta kayıtlara ’intihar’ olarak geçen olaya ilişkin çalışmalarını kapsamlı şekilde sürdürürken, her ayrıntı ve ihtimali titizlikle değerlendiriyor.