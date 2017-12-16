Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İznik Belediye Başkanı Osman Sargın, katıldığı Ak Parti ilçe kongresinin ardından aniden rahatsızlandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Sargın’ı İznik Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Yapılan tetkiklerde kalp krizi geçirdiği saptanan Osman Sargın, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Sağ kalp damarında tıkanıklık olduğu belirtilen Sargın’ın anjiyoya alındığı, sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.