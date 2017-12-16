Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Eski Başbakan Mesut Yılmaz'ın oğlu Yavuz Yılmaz, Beykoz'daki evinde intihar etti. ABD'den İstanbul'a gelmekte olan Mesut Yılmaz ve eşi Berna Yılmaz, oğullarının ölüm haberini İstanbul'a indiklerinde Atatürk Havalimanında yakınlarından aldı.

Acı haberi alan Berna Yılmaz zor anlar yaşadı.

Yılmaz çifti, Berna Yılmaz'ın kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi için Amerika'ya gitmişti.

HAVALİMANINDA YAKINLARI TARAFINDAN KARŞILANDILAR

Oğullarının intihar ettiğinden habersiz olarak yola çıkan Mesut Yılmaz ve eşi Berna Yılmaz ise akşam saatlerinde ABD'den Türkiye'ye döndü. Türk Hava Yolları'nın Los Angeles'tan kalkan tarifeli uçağıyla saat 19.30'da Atatürk Havalimanı'na gelen Mesut Yılmaz ve eşini yakınları karşıladı.

HASTANEDE GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Acı haberi yakınlarından alan Yılmaz çifti, oğullarının cenazesinin bulunduğu Gayrettepe Florence Nightingale Hastanesi'ne geçti. Hastane bahçesinde yakınlarına sarılarak ağlayan Berna Yılmaz'ın bitkin hali objektiflere takıldı.