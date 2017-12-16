Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Valisi Vasip Şahin, Esenyurt Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu'nun istifası sonrası, belediye meclisinin yeni belediye başkanını seçmek üzere 20 Aralık Çarşamba günü toplanacağını duyurdu. Vali Şahin, yazılı açıklamasında, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 45. Maddesi hükümleri doğrultusunda Esenyurt İlçe Belediye Meclisinin, yeni belediye başkanını seçmek üzere, Esenyurt Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda 20 Aralık 2017 Çarşamba günü Saat 15.00’te toplanmasının valilikçe uygun görüldüğünü belirtti. Şahin, açıklamasında, "Anılan yer, tarih ve saatte, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 45. Maddesinde belirtilen usullere uygun olarak yapılacak toplantıya Belediye Meclis Üyelerinin katılımları gerektiği 7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun ilgili hükümleri gereğince ilanen duyurulur." ifadelerini kullandı.