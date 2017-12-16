Eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz, oğlu Mehmet Yavuz Yılmaz'ın ölü bulunduğu Beykoz'daki evine geldi.
Gayrettepe Florence Nightingale Hastanesi'nden ayrılan Yılmaz, Beykoz'daki evine giriş yaptı.
Yılmaz'la birlikte kardeşi Turgut Yılmaz, Abdürrahim Albayrak ve Fatih Terim de eve geldi.
Bu arada polisin evin önünde aldığı güvenlik önlemleri sürüyor.
Cenaze pazartesi toprağa verilecek
AA muhabirine bilgi veren işadamı Abdürrahim Albayrak, Yılmaz'ın cenazesinin, 18 Aralık Pazartesi günü öğle vakti Marmara İlahiyat Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Kanlıca'da toprağa verileceğini söyledi.
Albayrak, Berna Yılmaz'ın ise Gayrettepe Florence Nightingale Hastanesi'nde kontrol altında tutulduğunu belirterek, doktorunun vereceği karara göre evine gidebileceğini bildirdi.